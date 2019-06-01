Студентка ТИУ поборется за победу в суперфинале проекта "Кондитер"

| Фото: департамента образования и науки Тюменской области | Фото: департамента образования и науки Тюменской области

Студентка Тюменского индустриального университета Анастасия Семянива вышла в суперфинал проекта "Кондитер-3" на телеканале "Пятница!", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Девушка обучается по программе магистратуры "Технология продукции и организация общественного питания" и мечтает о запуске собственного бренда. Анастасия уверена, выйти в суперфинал ей помогли целеустремленность и любовь к своему делу.

В пищевой промышленности она работает пять лет. Среднее профессиональное образование получила в Ялуторовске, заочно поступила в ТИУ на кафедру товароведения и технологии продуктов питания, уже перешла на второй курс магистратуры. Анастасия начинала работать пекарем, была кондитером, су-шефом, сейчас работает шеф-кондитером сети кофеен, поэтому и решила принять участие в телепроекте.

По словам Анастасии, изготовить торт с дизайном любой сложности и создать новую рецептуру десерта ей помогает врожденное чувство вкуса и интуиция.

"Я очень люблю свою работу. Она позволяет мне в полной мере реализовать свой творческий потенциал, и при этом доказать, что я не просто симпатичная девушка, но и многое умею", — сказала Настя.

Услышав о кастинге на проект "Кондитер" телеканала "Пятница!" летом 2018 года, девушка отправила организаторам видеопрезентацию и получила приглашение на участие в отборочном туре.

В Москву она прилетела с готовым тортом, успешно презентовала его экспертам во главе с чемпионом РФ по кондитерскому мастерству, ведущим проекта Ренатом Агзамовым. Из 12 претендентов на выход в финал были выбраны шесть участников, в числе которых оказалась Анастасия Семянива. Так как девушка была единственным представителем Тюмени, ее определили в команду Приволжья.

"Нас сразу же проводили на кухню, где мы должны были за 10 часов повторить в миниатюре торт Рената Агзамова, — поделилась Настя. – Торт предназначался звездному гостю Андрею Григорьеву-Апполонову из группы "Иванушки International". Трудность была в том, что мы не знали точную рецептуру, лишь наименования ингредиентов. При этом было ограниченное количество инвентаря и продуктов. Пришлось буквально отвоевывать у других участников все необходимое, но было весело".

По решению экспертов и звездного гостя Анастасия вышла в суперфинал, который покажут в эфире телеканала "Пятница!" в августе 2019 года.