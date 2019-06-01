Губернатор взял поручение президента о водоснабжении Каскары на контроль

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Поручение президента Владимира Путина - разобраться с системой водоснабжения в селе Каскара - беру на личный контроль. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор заявил в своих аккаунтах в социальных сетях.

"Проблема водоснабжения Каскары нам знакома. Централизованное водоснабжение в селе есть, но сеть водоснабжения принадлежит частному предприятию - Каскаринской птицефабрике, - сообщил губернатор. - Для того, чтобы у нас была возможность инвестировать в нее бюджетные средства, либо частные средства, на эти сети нужно было оформить право собственности. Мы много лет занимались этим вопросом, оформили сети как бесхозяйные и перевели их в муниципальную собственность. Также оформили все земельные участки под этим водопроводом. Сегодня мы готовы перейти в новые - концессионные отношения для того чтобы провести реконструкцию и строительство необходимых сетей водоснабжения по всем улицам в селе Каскара за счет частного инвестора".

Александр Моор отметил, что в сентябре-октябре 2019 года будет заключено концессионное соглашение в целом по Тюменскому району. Жители получат возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения. Глава региона напомнил, что вопрос водоснабжения Каскары обсуждался на сходе граждан и он не раз давал комментарии СМИ по поводу централизованного водоснабжения села.

Работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой ведется в регионе системно. Сегодня 90% жителей Тюменской области имеют доступ к качественной питьевой воде. Причем 20% получили такую возможность за последние 15 лет.

"Мы решаем этот вопрос разными путями: в тех населенных пунктах, где есть возможность подключиться к централизованному водоснабжению, строим водопроводные сети, а где такой возможности нет - строим павильоны чистой питьевой воды. За пять лет мы установили 500 таких павильонов. В 2018 году завершилась программа, по которой села с численностью населения более 350 человек такими павильонами обеспечены. В 2019 году программа продолжится. Задача - обеспечить павильонами все населенные пункты, где проживают более 200 человек", - добавил губернатор Александр Моор.