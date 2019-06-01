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В гостинице Голышмановского округа потушили условный пожар

Общество, 11:25 21 июня 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Два человека спасены, 50 эвакуированы, учебный пожар ликвидирован в ходе пожарно-тактических учений, которые прошли в гостинице "Нива" Голышмановского округа, сообщает МЧС России по Тюменской области.

По тактическому замыслу в результате аварийной работы электрооборудования в коридоре на третьем этаже возник пожар. Администрация объекта до прибытия пожарных подразделений произвела отключение электроэнергии на этаже и частично провела эвакуацию постояльцев. Дым распространился по коридору гостиницы и лестничной клетке на четвертый этаж здания. В одном из номеров остались люди, отрезанные огнем.

Пожарным предстояло ликвидировать условное возгорание с нескольких направлений. Первые звенья газодымозащитной службы спасли постояльцев и потушили пожар. Остальные пожарные подразделения прокладывали магистральные линии, ставили пожарные автомобили на гидрант и встречали звенья ГДЗС со спасенными людьми.

На учениях все поставленные задачи были выполнены.

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# Голышманово , МЧС , учения

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