День памяти партизан и подпольщиков отмечают в России

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

29 июня в России отмечается День партизан и подпольщиков.

Основанием для установления памятной даты является выход 29 июня 1941 года директивы Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой предписывалось "в занятых врагом районах создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии…, создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия".

Партизанское движение в Великой Отечественной войне 1941-1945 стало основной формой вооруженной борьбы советского народа против немецких захватчиков на временно оккупированной территории СССР.

В конце 1941 года действовало более 2 тыс. партизанских отрядов (свыше 90 тыс. человек). Затем их количество и численность постоянно возрастали. За годы войны в тылу врага действовало свыше 6 тыс. партизанских отрядов и более 300 соединений, в которых сражалось свыше 1,1 млн партизан. Партизанское движение широко поддерживалось населением страны.

Партизанские формирования создавались по принципу добровольности. В них вступали мужчины, женщины, подростки - люди разных национальностей и вероисповеданий. Было много военнослужащих, оказавшихся в окружении или бежавших из плена. Люди, вступавшие в партизанские формирования, принимали присягу и подчинялись требованиям воинской дисциплины.

В 1943 году рядом законодательных актов партизаны были приравнены к военнослужащим.

Партизанское движение явилось важным фактором достижения победы над фашистской Германией и ее сателлитами. Оно охватило всю оккупированную территорию СССР и создало мощный и динамичный фронт вооруженной борьбы в тылу врага, тесно взаимодействующий с регулярными войсками.

Партизанские силы нанесли врагу огромный урон: было уничтожено, ранено и захвачено в плен около 1 млн человек, выведено из строя свыше 4 тыс. танков и бронемашин, подорвано 58 бронепоездов и 12 тыс. мостов, уничтожено 65 тыс. автомашин, осуществлено 20 тыс. крушений вражеских железнодорожных эшелонов, выведено из строя более 10 тыс. паровозов, 110 тыс. вагонов и платформ. Партизаны отвлекли на себя более 10% сухопутных войск противника, действовавших на советско-германском фронте. Кроме того, подрывали моральный дух и боеспособность противника. Наиболее мощным партизанское движение было в Белоруссии, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областях РСФСР и на Украине.

На временно оккупированной немецкими войсками территории СССР в труднодоступных для противника местах создавались партизанские края и зоны, в которых работали органы советской власти, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, школы и медицинские учреждения.

За самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм более 311 тыс. партизан были награждены орденами и медалями СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза. Сидор Ковпак и Алексей Федоров удостоены этого звания дважды.

При подготовке материала использована информация РИА Новости.