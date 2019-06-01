В лагере "Солнышко" Ялуторовского района провели учебную эвакуацию

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

80 детей вывели из лагеря дневного пребывания "Солнышко" в с. Беркут Ялуторовского района в рамках учебной эвакуации, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы №8 провели мероприятие для того, чтобы привить детям навыки, необходимые в случае пожара.

"При проведении эвакуации ребята были предельно собранными, слушали и выполняли все указания взрослых. Они дружно выстроились в зоне эвакуации и провели перекличку. По окончанию практической части инспекторы организовали с ребятами беседу по правилам пожарной безопасности в быту и на отдыхе", — сообщили в региональном управлении МЧС.

Девочки и мальчики рассказывали сотрудникам МЧС о возможных причинах возгорания и о том, какие первые действия необходимо совершить в экстренной ситуации. В профилактической акции приняло участие 80 детей. Подобные мероприятия представители МЧС проведут и в следующих двух сменах лагеря.

"По окончании тренировки произошел разбор действий персонала. В целом организация эвакуации детей работниками признана удовлетворительной", — отметил дознаватель Александр Носов.