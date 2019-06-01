Охранник из Богандинского похитил индукторы на миллион рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже имущества у работодателя, задержали в Тюменском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть поступило сообщение о краже имущества из пос. Богандинский. Из местного предприятия украдены индукторы на 1 млн 200 тыс. рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался охранник данного предприятия.

30-летний мужчина должен был охранять и осматривать вверенную ему территорию. В каждую рабочую ночь злоумышленник загружал в свой автомобиль по несколько индукторов разного диаметра, которые предназначались для изготовления труб. Медный инструмент он распиливал у себя дома и сдавал в пункт приема металлолома.

Задержанный признался, что деньги ему были необходимы для погашения кредита. За похищенное имущество он выручил 30 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.