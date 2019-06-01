Пенсионерка отдала мошеннику триста пятьдесят тысяч рублей
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Мошенника, обманувшего пенсионерку на 350 тыс. рублей, разыскивают тюменские полицейские, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся помощником экстрасенса. Он сообщил, что у женщины из-за наведенной порчи проблемы со здоровьем. Мужчина убедил пенсионерку пройти обряды по исцелению.
Все манипуляции проводились дистанционно, деньги за услуги пенсионерка отправляла со своего банковского счета и с помощью мобильного приложения. В течение месяца женщина совершила несколько переводов. Обещанного улучшения состояния здоровья не произошло, а мошенник перестал выходить на связь.
По данному факту возбуждено уголовное дело.