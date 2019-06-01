Ученика годы выбрали в Ялуторовском районе

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

11-классник Яровской школы Ильнар Фатхиев стал "Учеником года - 2019". Его выбрали на ежегодном районном празднике "День одаренного ребенка"в Аслане 19 июня, сообщает администрация муниципалитета.

Ильнара Фатхиева не раз поощряли грантом главы Ялуторовского района в номинации "Спорт", он отличник учебы. "Я благодарен моим учителям, которые научили верить в себя, не унывать ни при каких обстоятельствах", – говорит он.

С раннего детства Ильнар Фатхиев занимается спортом: футболом, карате, тхэквондо, лыжами, бегом, а последние три года серьезно увлекся армрестлингом. Этим видом спорта он занимается вместе с папой Салаватом в спортивном комплексе "Юбилейный". Оба входят в сборную района.

Здоровый образ жизни в семье Фатхиевых ведут все. Мама Гульнара – инструктор по спорту, дочь Ирина также пробует себя в армрестлинге и легкой атлетике и даже шестилетний Илья вместе с родными бывал на соревнованиях по бегу Сингуль-Яр, а недавно сдавал нормативы ГТО. Кстати, у Ильнара уже сеть золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса.

Свою жизнь Ильнар Фатхиев планирует связать с армией, поэтому будет поступать в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.