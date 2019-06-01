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Более двадцати человек эвакуировали из дома на улице Хохрякова в Тюмени

Происшествия, 14:25 21 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

25 человек эвакуировали из жилого многоквартирного дома мансардного типа по ул. Хохрякова, 10 в Тюмени. Причина — пожар в чердачном помещении, сообщает региональное управление МЧС России.

Информация о возгорании поступила на телефон единой диспетчерской службы в 13 часов 29 минут.

На месте работают 10 единиц спецтехники и 26 человек личного состава. "Создан штаб пожаротушения. По предварительным данным, горение происходит на площади 70 квадратных метров. Из здания эвакуировано 25 человек", — сообщили в ведомстве.

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# МЧС , пожары

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