Более двадцати человек эвакуировали из дома на улице Хохрякова в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

25 человек эвакуировали из жилого многоквартирного дома мансардного типа по ул. Хохрякова, 10 в Тюмени. Причина — пожар в чердачном помещении, сообщает региональное управление МЧС России.

Информация о возгорании поступила на телефон единой диспетчерской службы в 13 часов 29 минут.

На месте работают 10 единиц спецтехники и 26 человек личного состава. "Создан штаб пожаротушения. По предварительным данным, горение происходит на площади 70 квадратных метров. Из здания эвакуировано 25 человек", — сообщили в ведомстве.