Малоимущие семьи Абатского и Казанского районов получат адресную помощь

| Фото: региональный департамент соцразвития | Фото: региональный департамент соцразвития

Более 30 малоимущих семей из Казанского и Абатского районов получат адресную социальную помощь на условиях социального контракта в 2019 году, сообщает региональный департамент соцразвития.

Социальный контракт подразумевает, что государство берет на себя обязательства по поддержке малоимущей семьи, а семья, в свою очередь, обязательство приложить собственные усилия для выхода из трудной жизненной ситуации.

Дорожная карта по апробированию новых подходов к оказанию помощи в Казанском и Абатском районах уже разработана. В Казанском районе подготовлены документы для оказания адресной помощи 30 семьям, в Абатском районе - семи семьям.

Новые подходы подразумевают социальное сопровождение семьи в течение года, наставничество со стороны социальных служб. Отрабатываются варианты помощи тем, кому не хватает квалификации для устройства на работу или открытия собственного дела с учетом востребованных населением услуг. При этом прежние виды оказания помощи различными ведомствами – здравоохранения, труда и занятости, образования, поддержки АПК – продолжат применяться.

В территориях, которые не участвуют в пилотном проекте, работа по оказанию адресной помощи для выхода на самообеспечение на условиях социального контракта продолжится в прежнем режиме.

Принять участие в программе могут семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Реализация пилотного проекта рассчитана до конца 2019 года, в дальнейшем, с учетом полученного опыта, новые подходы будут распространены по всему региону.

С 2006 года адресную социальную помощь на условиях социального контракта получили 8,6 тысячи малоимущих семей, 95% из них — это семьи с детьми, в том числе многодетные семьи. В 2018 году такая помощь предоставлена более 250 малоимущим семьям на общую сумму около 15 млн рублей, средний размер выплаты — 60 тыс. рублей.