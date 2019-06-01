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Дошколята Тюменского района отправятся в новые группы

Общество, 17:22 22 июня 2019

https://atmr.ru | Фото: https://atmr.ru

Две новые группы в детских садах сел Каменка и Перевалово Тюменского района планируют открыть до конца лета 2019 года.

В с. Каменка идет ремонт одного из помещений действующего детсада. Здесь будет ясельная группа, рассчитанная на 20 детей от двух месяцев до полутора лет. С 10 мая в помещении демонтировали перегородки, выровняли стены, рабочие меняют плитку в санузлах. Им предстоит поставить перегородки в спальных комнатах, установить двери, постелить линолеум и напольное покрытие.

В группе разместят пеленальные столики, люльки и кроватки для малышей постарше, холодильники для хранения детского питания. Мамы смогут навещать грудничков несколько раз в день.

Для детсадовцев с. Перевало откроют дополнительную, шестую группу. Она будет оборудована в пустующем помещении сада. 24 ребенка от двух до четырех лет получат путевку в нее. В помещении провели сантехнические работы, заменили электрику и окна. Для группы будут закуплены новая мебель, универсальные спальные кровати, разборные столы, разновозрастные стулья. На территории детсада установят современную игровую площадку, сообщает "АиФ – Западная Сибирь".

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# детский сад , Тюменский район

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