Тюменский режиссер снимает фильм о боксере

| Фото: Тюменская студия «ТриЭм» во ВКонтакте | Фото: Тюменская студия «ТриЭм» во ВКонтакте

Фильм "Панчер" о непростой жизни боксера снимает режиссер и сценарист Михаил Музалевский на базе тюменской студии "ТриЭм" совместно со студией TT-production.

"Панчер" − полнометражная лента о боксере из сельской глубинки. Его сестра тяжело больна, и чтобы спасти ее, найти деньги на дорогостоящую операцию, он отправляется в столицу, где будет выступать среди профессионалов.

"В прошлом году мы выиграли грант от "Медиаполиса" на одну из сцен "Панчера". Однако для завершения полнометражной картины необходимы дополнительные ресурсы, поэтому сегодня мы ищем спонсоров. Для них у нас есть хорошее коммерческое предложение. Фильм мы планируем запустить в прокат в кинотеатрах нашего города", − рассказал Михаил Музалевский.

По словам режиссера, актеров для фильма подобрали по итогам трех кастингов: "Должен сказать, что я всегда приятно удивляюсь, когда вижу так много талантливых тюменцев, которые приходят к нам на кастинг. Исполнитель главной роли Иван Быков − титулованный спортсмен, окончивший школу актерского мастерства в Санкт-Петербурге. В основном в фильме принимают участие люди, чей опыт в съемках не велик, но их потенциал огромен. Мы стараемся дать им шанс раскрыть себя и показать всем на что они способны".

Отметим, что это не первая работа тюменской студии, снимающий любительские фильмы. Полнометражная лента "Пистолет" вышла в свет 5 апреля 2019 года. "ВКонтакте" фильм посмотрели 785 тыс. человек.

"После этого мы обновили оборудование, набрались опыта и с новыми силами приступили к "Панчеру". На его создание меня вдохновляли такие замечательные фильмы как "Нокдаун", "Левша" и "Воин"", − сказал Михаил Музалевский в интервью Moi-portal.ru.