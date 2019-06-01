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Рыбаки-браконьеры наловили осетровых на шестьсот тысяч рублей

Происшествия, 17:59 22 июня 2019

86.мвд.рф | Фото: 86.мвд.рф

Факты незаконного вылова ценных пород рыб выявили сотрудники полиции в Ханты-Мансийском автономном округе. Ущерб, причиненный природе, составил более 606 тыс. рублей, сообщает окружное УМВД.

На 22-м км автодороги Нижневартовск – Радужный полицейские остановили автомобиль под управлением 55-летнего жителя Нижневартовска. В ходе досмотра были обнаружены и восемь особей рыбы осетровых пород. Подозреваемый пояснил, что ловил рыбу на спиннинг на реке Вах, не имея на это специального разрешения.

Также полицейскими у 60-летнего вартовчанина изъято 14 особей осетровых пород, а у 67-летнего мужчины – 2 осетра и 2 стерляди.

Эксперты установили, что что изъятая рыба занесена в Красную книгу Российской Федерации. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

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# браконьерство , Нижневартовск , уголовное дело

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