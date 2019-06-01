Талантливые школьники из десяти регионов страны встретились на "Квинтэссенции"

| Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ | Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ

Талантливые школьники из 10 регионов страны встретились на "Квинтэссенция-2019" в "Ребячьей республике" под Тюменью, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

До июля с ними будут работать преподаватели Тюменского государственного университета и профильных образовательных организаций региона. По итогам лучшие из лучших получат дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вуз и другие полезные вознаграждения.

| Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ | Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ

На "Квинтэссенцию-2019" по итогам серьезного конкурсного отбора приглашены ребята, неравнодушные к химии, биологии, экологии и географии. В числе участников школьники из десяти регионов: Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской, Московской, Челябинской, Томской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Для участников Школы преподаватели ТюмГУ разработали программу интенсивной подготовки к олимпиадам и статусным интеллектуальным конкурсам.

| Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ | Фото: Учебно-научная школа ТюмГУ

За семь учебных дней ребята погрузятся в атмосферу новых знаний, которые не получить на уроках в обычной школе. Помимо профильных занятий приготовлена серия мастерских, где ребята в неформальной обстановке познакомятся с узкой спецификой изучаемых предметов: "Ландшафтно-экологическая оценка лесных геосистем", "Фронтиры лесопользования", "Визуализация динамики лесных пожаров в ГИС", "Микроскопический мир клеток и тканей", "Решение олимпиадных генетических задач", "Химия жизни".