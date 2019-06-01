Ямальские спасатели вывели из горящего дома двух детей

| Фото: МЧС России по Ямалу | Фото: МЧС России по Ямалу

Двоих детей спасли из пожара в жилом доме пожарные Надыма, сообщает МЧС России по ЯНАО.

Пожар начался рано утром в пятиэтажном жилом доме на ул. Комсомольская. Возгорание произошло в первом подъезде на втором этаже в двухкомнатной квартире. Проживающие в квартире люди успели покинуть место пожара.

В тушении пожара было задействовано 10 человек личного состава и три единицы техники. С верхних этажей были спасено двое детей. В результате пожара огнем уничтожена мебель, повреждена бытовая техника, находящаяся в комнате. Закопчена квартира по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются.