Югорчанина за покупку наркотиков отправили в колонию
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Мужчину, виновного в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.
Осужденный приобрел для личного употребления наркотическое средство, массой более 14 граммов, которое хранил при себе. После задержания сотрудниками полиции наркотики были изъяты.
Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.