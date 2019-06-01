Югорчанина за покупку наркотиков отправили в колонию

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Мужчину, виновного в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

Осужденный приобрел для личного употребления наркотическое средство, массой более 14 граммов, которое хранил при себе. После задержания сотрудниками полиции наркотики были изъяты.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.