  • 24 июня 201924.06.2019понедельник
  • USD63,1295
    EUR71,3490
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер восточный

Югорчанина за покупку наркотиков отправили в колонию

Происшествия, 12:09 24 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, осудили в Нижневартовске, сообщает прокуратура Югры.

Осужденный приобрел для личного употребления наркотическое средство, массой более 14 граммов, которое хранил при себе. После задержания сотрудниками полиции наркотики были изъяты.

Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наркотики , Нижневартовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:42 24.06.2019Екатеринбуржец получил срок в Тюмени за продажу похищенного автомобиля
12:09 24.06.2019Югорчанина за покупку наркотиков отправили в колонию
11:47 24.06.2019Спасатели достали мужчину из проема окна в подвале
09:57 24.06.2019Из-за пожаров в Югре эвакуировали более семисот человек