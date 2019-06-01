Тюменцев проводили в Президентский полк

| Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"

15 тюменских призывников торжественно проводили на службу в Президентский полк на Исторической площади Тюмени 23 июня, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, приветствуя участников встречи, отметил, что на охрану Кремля и первых лиц государства отбирают лучших из лучших. "Тюменские ребята также будут нести службу в роте Почетного караула на посту № 1 у могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду рядом с Кремлем. Желаю достойно нести звание воинов-сибиряков!", — отметил он.

По словам военного комиссара Тюменской области Александра Моторина, за все годы в Президентском полку прошли службу и получили военную закалку более 600 тюменцев. "Всегда отмечались высокие морально-деловые качества наших земляков. Желаю и вам успешно освоить свою военную специальность, по-мужски, твердо пройти военную службу, преодолеть все тяготы, высоко нести честь своей семьи, своей фамилии и Тюменской области", — отметил Моторин.

Тюменская область является одним из субъектов РФ, откуда на службу в Президентский полк призывают два раза в год. "Обычно набор проводится только раз в году. Стоит отметить, отбор - очень серьезный и тщательный. С ребятами дважды беседуют представители Президентского полка, которые специально приезжают к нам. Сначала проходит предварительный отбор, а затем – окончательный", — поделился начальник отдела призыва военкомата области Виктор Осипов.

Во время торжественного митинга присутствующие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, а юнармейцы возложили венки к Вечному огню.