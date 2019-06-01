Екатеринбуржец получил срок в Тюмени за продажу похищенного автомобиля

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Жителя Екатеринбурга осудили в Тюмени за продажу похищенного в Москве автомобиля. Екатеринбуржец выдавал себя за тюменца, законно владеющего Honda СR-V, сообщает прокуратура Тюменской области.

Расследование установило, что в марте 2018 года подсудимый со своим подельником прибыл в Тюмень, чтобы продать похищенный автомобиль. Honda СR-V 2011 года выпуска с перебитым идентификационным номером. При этом новый номер был идентичен автомобилю Honda СR-V, который находился в законном владении у жителя Тюмени.

Аферисты разместили объявления о продаже авто на Avito и Drom.ru. По объявлениям позвонили два тюменца.

Первый покупатель осмотрел автомобиль и ничего подозрительного не заметил. Кроме того, он проверил на сайте ГИБДД автомобиль по идентификационному номеру. Мужчина решил приобрести машину за 890 тыс. рублей и при заключении договора попросил продавца предъявить паспорт.

Тот предъявил копию паспорта, которая вызвала у покупателя подозрение – в нем была неверная регистрация: Тюмень, Исетский район, однако этот район находится в Тюменской области, а не в Тюмени. Покупатель оперативно связался с тюменцем, от имени которого выступал мошенник, и выяснил, что тот машину не продает.

Аферист, понимая, что разоблачен, ретировался, а покупатель, который чуть не стал жертвой обмана, обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

В тот же день екатеринбуржец позвонил другому покупателю и смог продать ему похищенный автомобиль за 850 тыс. рублей. К потерпевшему приехали сотрудники полиции и сообщили, что он купил краденое авто. Иномарка была изъята.

В ходе расследования выяснилось, что Honda была похищена еще в ноябре 2015 года в Москве. Машина в июле 2018 года была возвращена москвичу. В ходе судебного разбирательства злоумышленник в счет возмещения ущерба передал потерпевшему всего 2 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал с него оставшиеся 848 тыс. рублей в пользу потерпевшего.