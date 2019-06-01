Летняя школа для магистрантов откроется в ШПИ

| Фото: ШПИ во Вконтакте | Фото: ШПИ во Вконтакте

Летняя школа для магистрантов, аспирантов и молодых исследователей "Российская Империя / Советский Союз в оптике глобальной и новой имперских историй" пройдет в Школе перспективных исследований 30 июня, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Задачей летней школы станет обсуждение исторического прошлого Российской империи и Советского Союза. Кроме практической части, участников ждет обширный лекторий, в котором примут участие преподаватели из других городов и стран.

Участники школы обсудят, каким образом возможно описать историю России и Советского Союза с помощью концепций новой имперской и глобальной историй, а также те сюжеты, которые история России и Советского Союза может предложить в международном диалоге глобальной и имперской историй. Лекции школы открыты для свободного посещения.

Рабочая программа представлена здесь.