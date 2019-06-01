На время работ по улице Ленина в Тюмени парковка на набережной станет бесплатной

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Для удобства горожан на время работ по ул. Ленина парковка на набережной, рассчитанная на 200 мест, будет работать в бесплатном режиме. Об этом сообщил директор "Тюменьгортранс" Олег Санник.

"В связи с реконструкцией улицы Ленина в центре города выпадает большое количество парковочных мест, например, большая площадка у круглой бани. Чтобы жителям было удобно, принято решение о введении бесплатного режима работы парковки на набережной, верхней и нижней площадки", - рассказал он.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Стоит отметить, что парковка на ул. Республики, 1, будет работать как обычно в платном режиме.

По информации пресс-службы администрации Тюмени, также на время работ движение в двустороннем режиме будет организовано по ул. Республики от ул. Ленина до ул. Семакова. Об этом рассказал начальник отдела организации безопасности дорожного движения департамента дорожной инфраструктуры и транспорта города Антон Иванькович.

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

"Конечно, в первые несколько дней на данном участке возможны затруднения движения, потому что людям надо привыкнуть к новой схеме движения, адаптироваться,– отметил Антон Иванькович. – Просим жителей внимательней отнестись к движению на данном участке пути, заранее планировать маршрут своего движения и внимательно следить за знаками".

Поменяются и схемы движения общественного транспорта. Остановочные пункты будут перенесены на ул. Республики. Информацию о движении маршрутов можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-250-07-22 или на сайте МКУ "Тюменьгортранс".

Напомним, в связи с работами по реконструкции тепловой сети с 25 июня по 15 августа по ул. Ленина на участке от дома музея "Городская Дума" до ул. Красина будет прекращено движение транспортных средств.

Участок реконструкции – 900 метров. После выполнения работ по переустройству инженерных коммуникаций будет проведен полный комплекс работ по восстановлению дорожной одежды.