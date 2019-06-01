  • 25 июня 201925.06.2019вторник
  • USD62,9095
    EUR71,5973
  • В Тюмени 16..18 С 4 м/с ветер северный

Задержаны подозреваемые в поджогах домов в Перевалово

Происшествия, 11:58 25 июня 2019

пресс-служба УМВД по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Подозреваемых в поджогах нескольких домов задержали в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В июне в селе Перевалово Тюменского района произошло семь пожаров в частных домах и надворных хозяйственных постройках. Ущерб превысил один миллион рублей. Все пожары произошли в ночное время. Изъятые с мест происшествия улики по результатам проведенных экспертиз свидетельствовали о поджогах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики по горячим следам установили и задержали двух местных жителей 27 и 28 лет. По месту жительства одного из подозреваемых изъяты предметы, в том числе канистра с бензином, указывающие на причастность данных лиц к противоправным действиям. Подозреваемые дали признательные показания.

Возбуждены несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.

пресс-служба УМВД по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Перевалово , поджог , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:58 25.06.2019Задержаны подозреваемые в поджогах домов в Перевалово
11:36 25.06.2019В Югре вахтовика за порнографическую переписку с детьми отправили в тюрьму
11:03 25.06.2019Иномарку отбросило к Вечному огню после столкновения с другой машиной
18:32 24.06.2019Поверивший мошеннику ишимец остался без денег и трактора