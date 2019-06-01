Задержаны подозреваемые в поджогах домов в Перевалово

| Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД по Тюменской области

Подозреваемых в поджогах нескольких домов задержали в Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

В июне в селе Перевалово Тюменского района произошло семь пожаров в частных домах и надворных хозяйственных постройках. Ущерб превысил один миллион рублей. Все пожары произошли в ночное время. Изъятые с мест происшествия улики по результатам проведенных экспертиз свидетельствовали о поджогах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики по горячим следам установили и задержали двух местных жителей 27 и 28 лет. По месту жительства одного из подозреваемых изъяты предметы, в том числе канистра с бензином, указывающие на причастность данных лиц к противоправным действиям. Подозреваемые дали признательные показания.

Возбуждены несколько уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Расследование продолжается.