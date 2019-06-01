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Жительница Тобольского района едва не зарезала своего супруга

Происшествия, 12:20 26 июня 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, обвиняемую в покушении на убийство своего супруга, осудят в Тобольском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Пьяная 33-летняя жительница дер. Загваздина поссорилась со своим супругом. Вооружившись ножом, она нанесла мужчине один удар в грудь. Потерпевший выжил, ему своевременно была оказана медицинская помощь.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# покушение на убийство , Тобольский район

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