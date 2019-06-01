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Тоболяка приговорили к исправительным работам за покупку осетров

Происшествия, 18:32 26 июня 2019

ОМВД России по Уватскому району | Фото: ОМВД России по Уватскому району

Мужчину, виновного в незаконном приобретении пяти сибирских осетров, осудили в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

В декабре 2018 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ 21104. Водитель при проверке документов нервничал, в салоне машины был резкий запах рыбы. В ходе досмотра машины под задним сиденьем был обнаружен мешок с сибирскими осетрами, занесенными в Красную книгу. По словам водителя, осетров он купил на трассе.

Суд назначил подсудимому один год исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства.

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# сибирский осетр , Тобольск

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