Более ста двадцати человек получат работу на мусоросортировочном заводе в Тобольске

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

120 человек будут трудоустроены на мусоросортировочный завод в Тобольске. В компании ждут резюме, как от квалифицированных специалистов со стажем, так и кандидатов без опыта работы, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Приступить к опытно-промышленной эксплуатации предприятия планируется уже в августе.

При заполнении вакантных должностей особое внимание будет уделяться комплектованию участков сортировки твердых коммунальных отходов. Кроме этого, для бесперебойного функционирования завода требуются инженеры, энергетики, механики, водители, мастера по ремонту оборудования, машинисты и специалисты других профессий.

Все принимаемые на работу сотрудники оформляются на работу в соответствии с трудовым кодексом России, компания предоставляет социальный пакет, конкурентоспособную заработную плату, а также доставку до места работы транспортом предприятия. Все сотрудники компании пройдут обучение в области обращения с отходами.

Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Тюменской области и "Тюменским экологическим объединением". Максимальная проектная мощность завода составит 40 тыс. тонн отходов в год при работе в одну смену. Отходы на МСЗ будут поступать из Тобольска, Тобольского района, частично из Ярковского и Вагайского районов.

Подробную информацию о трудоустройстве можно получить по телефону службы персонала: 8-919-950-81-65.

Электронный адрес для резюме: personal@ekoteo.ru.