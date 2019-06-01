Около тридцати детей стали участниками смены в Нижнетавдинском центре соцобслуживания

| Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте

28 детей посещали смену социальной реабилитации для несовершеннолетних в Комплексном центре социального обслуживания населения "Тавда" Нижнетавдинского района с 3 по 27 июня.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист по социальной работе Анна Дегтярёва, по три часа в день дети от 6 до 18 лет принимали активное участие в акциях, конкурсах и профилактических мероприятиях, подготовленных специалистами центра.

"Например, мальчики открыли творческую мастерскую и изготавливали поделки, сувениры. Девочки занимались созданием причесок, маникюром. 25 июня состоялся конкурс-показ "Экомода". Оригинальные костюмы из подручных материалов многие приготовили заранее. В жюри пригласили родителей, которые помогали с созданием образов и дома", - рассказала Анна Дегтярёва.

Одним из важных событий смены стал конкурс " Я маленький предприниматель", который прошел 17 июня. Осваивая азы финансовой грамотности, ребята думали о том, каким делом они могли бы заняться в будущем, готовили и защищали проекты. Занимались участники смены и волонтерской деятельностью, в центре села они провели акцию "Нет табаку" с раздачей жителям тематических листовок. Теме здорового образа жизни были посвящены несколько бесед о вреде алкоголя, табака, наркотических средств.

Завершилась смена флешмобом. "Это одна из традиций нашей летней смены службы краткосрочной социальной реабилитации несовершеннолетних. В начале смены ее участники придумывают танец или соединяют несколько в один номер, чтобы в конце показать яркое выступление, к которому могут присоединиться все гости праздника", - рассказала специалист Комплексного центра "Тавда".

| Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте | Фото: КЦСОН "Тавда" во ВКонтакте

Ирина Кургузова