Тюменская организация Всероссийского общества слепых отметила юбилей

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Тюменская организация Всероссийского общества слепых отметила 65-летний юбилей 26 июня, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В малом зале Тюменского драматического театра собравшихся приветствовала исполняющая обязанности председателя тюменской местной организации Всероссийского общества слепых Наталья Сергеева. Она поздравила членов организации с юбилеем и пожелала им всегда иметь возможность жить полноценной жизнью.

"Я преклоняюсь перед вашей силой, смелостью, волей. Побольше улыбайтесь, наслаждайтесь каждым мгновением и будьте счастливы", – сказала она.

Также председатель тюменской местной организации поблагодарила всех тех, кто в регионе помогает Всероссийскому обществу слепых – в частности, депутатов Тюменской областной думы, городскую администрацию, местных предпринимателей, Благотворительный фонд развития города Тюмени.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии "Единая Россия", депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова вручила местной организации Всероссийского общества слепых подарки от регионального парламента, пожелала членам организации никогда не терять веру друг в друга, всегда чувствовать поддержку и улыбаться, а также поблагодарила их за участие в общественных и социальных проектах в Тюменской области.

Кроме того, Ольга Швецова отметила, что Тюменское региональное отделение "Единой России" готово заключить с местной организацией Всероссийского общества слепых соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.

"В Тюменской области действует федеральный партийный проект единороссов "Единая страна – доступная среда". Мы готовы пригласить членов общества в этом проекте, а также объединить усилия и в других важных инициативах. Надеюсь, это станет хорошим толчком для дальнейшего развития организации", – сказала Ольга Швецова.