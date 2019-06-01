Показатель нормативного состояния автодорог Тюменской агломерации достиг 80 процентов

| Фото: портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Тюмень активно включилась в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Обозначенный национальным проектом целевой показатель нормативного состояния автодорог городских агломераций (85% к 2024 году) в Тюмени уже достигает 80%. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в ходе отчета перед депутатами Тюменской городской думы 27 июня.

Он отметил, что утверждены стратегически важные документы – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период 2018-2040 годов и комплексная схема организации дорожного движения города Тюмени до 2033 года.

"За минувший год выполнены строительство и реконструкция 7,72 км автомобильных дорог. Еще 8 км дорог отремонтировано. Всего за прошедший год охвачено различными видами работ более 80 км улично-дорожной сети города", - уточнил Кухарук.

При формировании современной и удобной городской среды внимание уделяется развитию общественного транспорта, который с каждым годом становится доступнее для пассажиров: в 2018 году появилось 69 новых остановочных пунктов, в итоге общее количество остановочных пунктов составило более 1 тыс. 200 единиц.

"Качество услуг общественного транспорта во многом определяется качеством подвижного состава: средний возраст автобусов сохранился на уровне 4,5 лет, автобусы малого класса заменяют автобусами среднего, большого и особо большого класса. – сказал глава города. - Разработанный для нашего города бренд "Тюменский транспорт" ознаменовал переход транспортной системы на новый уровень качества".

Отметим, что все вновь приобретаемые автобусы оснащены современными двигателями экологического класса Евро-5, системами кондиционирования воздуха и видеонаблюдения и имеют полностью низкопольную компоновку, что делает их приспособленными для маломобильных групп населения.

Все тюменские автобусы оборудованы автоинформаторами объявления наименований остановочных пунктов, новым терминальным оборудованием, позволяющим принимать к оплате контактные и бесконтактные банковские карты. В дальнейшем планируется оснащение автобусов встроенными в поручни терминалами безналичной оплаты проезда, а также USB-разъемами, которые уже есть в новых автобусах и пассажиры смогут использовать для зарядки мобильных устройств.