В Югре сотрудник Ростехнадзора попался на взятках

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту дачи взятки возбуждено в отношении сотрудника Ростехнадзора в Нижневартовске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере 20 тыс. рублей за отметку о технически исправном состоянии принадлежащих ему автокранов без фактического освидетельствования. При передаче взятки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Ранее подозреваемый за взятку в размере 15 тыс. рублей организовал регистрацию опасного производственного объекта.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, выявляются другие факты противоправной деятельности подозреваемого.