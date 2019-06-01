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В Югре сотрудник Ростехнадзора попался на взятках

Происшествия, 12:42 28 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту дачи взятки возбуждено в отношении сотрудника Ростехнадзора в Нижневартовске, сообщает следственное управление СК РФ по Югре.

Подозреваемый получил от предпринимателя взятку в размере 20 тыс. рублей за отметку о технически исправном состоянии принадлежащих ему автокранов без фактического освидетельствования. При передаче взятки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Ранее подозреваемый за взятку в размере 15 тыс. рублей организовал регистрацию опасного производственного объекта.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, выявляются другие факты противоправной деятельности подозреваемого.

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# взятка , Ростехнадзор , Югра

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