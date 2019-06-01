ФК "Тюмень" проведет контрольный матч в Челябинске

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" отправились в Челябинск, где 29 июня проведут контрольный матч против местного одноименного коллектива, сообщает пресс-служба клуба.

Как рассказал один из тренеров ФК "Тюмень" Вячеслав Афонин, в поездку отправились 23 футболиста.

"Изначально хотели провести в Челябинске два матча, но в последний момент изменили формат. Будет одна игра из двух таймов по 45 или 50 минут. Учли то, что некоторые игроки имеют микроповреждения. К тому же дублеры только приехали из Перми, а в воскресенье у них очередной матч первенства страны. Их берем больше для страховки. Хотя некоторые из них тоже получат игровую практику", - отметил Вячеслав Афонин

Игра "Челябинска" и "Тюмени" состоится на стадионе "Калибр". Это тренировочная площадка без трибун. Стадион "Центральный", который несколько лет назад был домашним для сибиряков в ФНЛ, закрыт на реконструкцию – на главной футбольной арене южноуральского города решили установить подогрев.

"Челябинск" в прошлом сезоне занял девятое место в группе "Урал-Приволжье" второго дивизиона. В команде эта позиция на дне турнирной таблицы никого не устроила. Поэтому уральцы усиливаются. В том числе футболистами, выступавшими за пределами нашей страны. Например, защитник Кирилл Костин играл за португальский клуб "Униан Лейрия".

Уральцы уже провели один контрольный матч в межсезонье. В гостях они со счетом 2:0 взяли верх над "Шахтером" из Коркино.