Ремесленная слобода откроется в Викулово в день рождения села

| Фото: vikulovo.admtyumen.ru | Фото: vikulovo.admtyumen.ru

Открытая интерактивная историческая площадка "Ремесленная слобода" откроется в день рождения Викуловского района на стадионе села 6 июля. На ней будут представлены гончарный круг, кузница, ткацкий станок и многое другое.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор Викуловского Дома культуры Елена Серебрякова.

"Экскурсовод расскажет о том, как развивался район на протяжении 95 лет на примере ремесленников. И здесь же все желающие смогут своими руками создать поделку: выковать подкову, собрать соломенную куклу и многое другое", - рассказала она.

На главной сцене в день рождения района пройдет программа "Земля родных людей", выстроенная по блокам: историческая справка о развитии, становлении района, люди, которые внесли существенный вклад в его жизнь. Все это будет сопровождаться мультимедийными файлами и творческими номерами самодеятельных артистов.

В парке культуры и отдыха пройдет выставка сельскохозяйственных животных. Передовые фермеры и владельцы личных подворий представят своих питомцев – коров-рекордсменок по надоям молока, редких пород коз, овец, домашнюю птицу.

Спортивная часть праздника – чемпионат Тюменской области среди взрослых мужских команда по футболу восточной зоны. Встретятся футболисты "Спринт" Викуловского района и сборная Стрехнино Ишимского района.

"Для детей и подростков будет организовано цирковое представление от братьев Непочатых из Тюмени. Это будет необычное представление с элементами акробатики, экстрима, - говорит Елена Серебрякова. - Концертная программа "С днем рождения, любимый район" состоит из выступлений коллективов из Екатеринбурга, Тюмени, Викулово. А завершится праздничный день фейерверком и дискотекой с аниматорами и диджеями".

Анжела Лебедева