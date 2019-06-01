Музей советской торговли планируют открыть в ЦУМе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Частно-государственное партнерство имеет шанс стать двигателем развития туризма в Тюменской области. Один из новых объектов в будущем может появиться в центре города.

"ЦУМ находится в историческом месте, здесь всегда торговали, базарная площадь начиналась именно в этом районе, - рассказал генеральный директор группы компаний "MagicGroup" Александр Перемятов. - У ЦУМа своя история. Так что вполне логично будет создать в нем музей или экспозицию, посвященную советской торговле, тем более сохранившихся раритетов тех времен достаточно много. Кроме того, сейчас в Тюменской области развивается проект VisitTyumen, и мы хотели бы в нем поучаствовать".

Региональная власть видит резерв развития отрасли, в том числе, и в частных инициативах. "Более того, туристическая отрасль может полноценно развиваться только при условии предпринимательской заинтересованности. Привлечь туристов можно только совместными усилиями. Туризм сейчас одна из динамично развивающихся отраслей экономики. И, безусловно, любая инициатива, которая привлечет гостей в нашу область, заслуживает внимания", - об этом корреспонденту "Мегатюмень" сказал директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.