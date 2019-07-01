Новое предприятие по выращиванию рыбы откроют в Уватском районе

| Фото: sibtema.ru | Фото: sibtema.ru

Еще одно предприятие по выращиванию рыбы появится в Уватском районе. Инвестор, директор научно-производственной фирмы "Сибирская тема" Александр Кудяшев рассказал главе района Сергею Путмину о планах по развитию этого направления в муниципальном образовании, сообщает администрация муниципалитета.

"В позапрошлом году из 150 тысяч тонн выращенной рыбы в стране 1,3 тысячи тонны пеляди выращено нашим предприятием. В районе начали разрабатывать и зарыблять два озера. Планирую перевести на учет в Уватский район Западно-сибирский питомник", – сообщил Александр Кудяшев.

Предприятие создано в 1993 году. В основном занимается выращиванием сибирских видов рыбы. "Сибирская тема" является крупнейшим производителем пеляди на юге Западной Сибири. Имеет в пользовании 42 степных озера в Курганской и Тюменской областях. В Кургане действует рыбоперерабатывающее производство.

"Новое предприятие осваивает труднодоступные озера, которые ранее не пользовались спросом у наших рыбаков. Но для района важнее, что инвестор готов предложить жителям уже отработанную схему сдачи, транспортировки и реализации продукции", – сказал глава Уватского района Сергей Путмин.