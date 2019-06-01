Систему обучения родителей перевозке детей в автомобиле создаст Госавтоинспекция

| Фото: администрация Солнечногорского муниципального района Московской области | Фото: администрация Солнечногорского муниципального района Московской области

Программу обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле создаст Госавтоинспекция в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения", сообщает РИА Новости.

"Проект рассчитан на три года, в течение которых будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России", - сообщили в Госавтоинспекции.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Владимира Кузина, успешное выполнение программы поможет достичь цели нацпроекта по достижению нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Программа стартовала 28 июня в Калуге.

По данным статистики, из 167 тыс. аварий, произошедших в России в прошлом году, в 19,9 тыс. случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тыс. детей пострадали и 628 – погибли.