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Систему обучения родителей перевозке детей в автомобиле создаст Госавтоинспекция

Общество, 09:01 29 июня 2019

администрация Солнечногорского муниципального района Московской области | Фото: администрация Солнечногорского муниципального района Московской области

Программу обучения родителей правилам перевозки детей в автомобиле создаст Госавтоинспекция в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения", сообщает РИА Новости.

"Проект рассчитан на три года, в течение которых будет охвачено 100 городов в 85 субъектах Российской Федерации. В этом году тренинги пройдут в 30 городах всех федеральных округов России", - сообщили в Госавтоинспекции.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Владимира Кузина, успешное выполнение программы поможет достичь цели нацпроекта по достижению нулевой смертности в ДТП к 2030 году.

Программа стартовала 28 июня в Калуге.

По данным статистики, из 167 тыс. аварий, произошедших в России в прошлом году, в 19,9 тыс. случаев участниками ДТП были дети, 21,7 тыс. детей пострадали и 628 – погибли.

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# Госавтоинспекция

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