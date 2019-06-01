Об ответственности за незаконный оборот наркотиков напомнили заводоуковские полицейские

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Более 60 подростков из оздоровительного лагеря им. Юрия Гагарина стали участниками встречи с заводоуковскими полицейскими, посвященной международному дню борьбы с наркоманией, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Полицейские привели несколько реальных примеров из оперативной практики и рассказали об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. При выявлении факта употребления наркотического вещества гражданин в обязательном порядке ставится на учет к наркологу. Это может повлиять на его трудоустройство, придется забыть и о получении водительского удостоверения.

Стражи порядка призвали ребят проявить бдительность и обратиться в полицию, если им стало известно о фактах употребления или распространения наркотиков, по номеру 02 (для стационарного телефона) или 112 (для мобильного).