Три миллиона рублей заплатят за помощь в розыске серийного убийцы

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, подозреваемого в серии убийств престарелых женщин, разыскивают полицейские, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Преступления совершались в период 2011-2012 годов, всего было совершено более 30 убийств женщин престарелого возраста. Во всех случаях жертвами преступления были одиноко проживающие в домах женщины возрастом от 75 до 90 лет. Преступник, представляясь сотрудником ТСЖ, либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой. Похищение имущества потерпевших после их убийства для преступника не являлось приоритетным.

В настоящее время указанные особо тяжкие преступления остаются нераскрытыми. Следователи разыскивают мужчину в возрасте от 20 до 35 лет, среднего роста (около 175 см), худощавого телосложения с невыразительной внешностью. Предположительно разыскиваемый является городским жителем, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей. Имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия, имеет криминальный опыт. Образование – среднее.

Следствие также располагает видеозаписью с изображением потенциального преступника, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения в подъезде одной из жертв. Кроме того, имеется фоторобот данного лица, составленный одним из свидетелей, и совпадающий с изображенным на видео.

Следственные органы СК России обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо может быть известно об обстоятельствах совершенных преступлении или о подозреваемом, сообщить имеющуюся информацию по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-71-85 или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области - 8(343)358-71-61.

Центральный аппарат МВД России гарантирует тем, кто окажет реальную помощь в установлении личности подозреваемого злоумышленника, сумму, равную трем миллионам рублей.