Продукты без заменителей молочного жира станут заметнее на прилавках

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Правила продажи молочных продуктов изменились в России с 1 июля. Товары без заменителей молочного жира теперь будут визуально выделяться на полках магазинов, сообщает РИА Новости.

Отечественные торговые сети готовы к этим изменениям. Так, в компании X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") практически все магазины подготовились к исполнению новых требований.

На ценниках появилось обозначение "СЗМЖ" (содержит заменитель молочного жира) и "БЗМЖ" (без заменителя). Также в торговых залах вывесят плакаты, объясняющие новую маркировку.

В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также визуально выделят с помощью ценников - у продуктов, где нет заменителя молочного жира, нанесут соответствующую надпись. В "Ашане" продукты без заменителя молочного жира выделят специальным значком.