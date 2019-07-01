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Продукты без заменителей молочного жира станут заметнее на прилавках

Общество, 11:14 01 июля 2019

minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Правила продажи молочных продуктов изменились в России с 1 июля. Товары без заменителей молочного жира теперь будут визуально выделяться на полках магазинов, сообщает РИА Новости.

Отечественные торговые сети готовы к этим изменениям. Так, в компании X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") практически все магазины подготовились к исполнению новых требований.

На ценниках появилось обозначение "СЗМЖ" (содержит заменитель молочного жира) и "БЗМЖ" (без заменителя). Также в торговых залах вывесят плакаты, объясняющие новую маркировку.

В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также визуально выделят с помощью ценников - у продуктов, где нет заменителя молочного жира, нанесут соответствующую надпись. В "Ашане" продукты без заменителя молочного жира выделят специальным значком.

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# маркировка , молочная продукция

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