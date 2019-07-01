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Водитель легковушки погиб в аварии в Упоровском районе

Происшествия, 10:19 01 июля 2019

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Мужчина 1993 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-21043, погиб в результате столкновения с микроавтобусом на автодороге Центральный — Емуртла — Видонова Тюменской области 30 июня.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

По предварительным данным, на 19-м километре трассы автомобиль ВАЗ-21043 выехал на встречную полосу движения. Здесь произошло столкновение с маршрутным такси Iveco.

В результате погиб водитель легковой машины. Пострадали восемь пассажиров микроавтобуса, в том числе двое детей трех и 16 лет. У них диагностировали травмы различной степени тяжести. Дети, по предварительным данным, получили ушибы колена и ноги.

Инна Пахомова

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# авария , дети , ДТП

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