Жителя Абатского хотели оштрафовать из-за нарушений его тезки из Татарстана

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Прокуратура Тюменской области оградила жителя Абатского района от необоснованных действий судебных приставов, сообщает региональное ведомство.

Во время личного приема в с. Абатское к прокурору Владимиру Владимирову обратился местный житель с жалобой на судебных приставов-исполнителей из Набережных Челнов. У них находились производства о взыскании административных штрафов на общую сумму 3 тыс. рублей за нарушения правил дорожного движения с жителя этого города.

Приставы по ошибке приняли меры принудительного исполнения к имеющему одинаковые с должником анкетные данные жителю Абатского района. У мужчин совпадали фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения. На счет жителя Тюменской области в банке был наложен арест.

Прокурор направил обращение в прокуратуру Татарстана для принятия мер к местным приставам. Ведомство республики внесло представление, в итоге счет жителя Абатского района разморожен.