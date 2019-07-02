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Жительницу Ишима ждет суд за пьяное ДТП

Происшествия, 12:53 02 июля 2019

прокуратуры Тюменской области | Фото: прокуратуры Тюменской области

За пьяное ДТП с пострадавшей в Ишиме будут судить местную жительницу. За месяц до аварии женщину лишили права управления на полтора года, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в марте 2019 года водитель была оштрафована на 30 тыс. рублей и лишена прав за отказ от освидетельствования на опьянение.

В апреле нетрезвая она все равно села за руль и на ул. Калинина в Ишиме сбила женщину на обочине. С места ДТП водитель скрылась, пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

Свою вину в дорожно-транспортном происшествии женщина не признала. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовного дела в суд.

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# ДТП , Ишим , суд

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