Тобольский музей становится популярным среди туристов

| Фото: пресс-службы ТРО "Единой России" | Фото: пресс-службы ТРО "Единой России"

Туристический поток в Тобольский музей-заповедник увеличился по сравнению с 2018 годом.

Об этом рассказала директор Тобольского музея-заповедника Владислава Дронова на презентации выставки "По страницам сказки" во Дворце наместника, сообщает региональное отделение "Единой России".

На выставке представлено 27 работ московского художника Владимира Рыжакова, посвященных великому произведению сибирского сказочника Петра Ершова "Конек-горбунок". Гостями экспозиции стали первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор регионального проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов и глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Мы отмечаем увеличение туристического потока в нашем музее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нас, работников музея, это очень радует. Полагаем, что это связано с повышением внимания к творчеству нашего земляка, великого сибирского сказочника Петра Ершова, которое заметно активизировалось в этом году в связи с 185-летием сказки "Конек-горбунок", - сообщила Владислава Дронова.

Она рассказала, что музей приобрел работы Рыжакова и теперь рисунки известного художника будут частью фондов. Дронова добавила, что новая выставка стала хорошим дополнением к постоянной экспозиции "Ершовская гостиная", которая неизменно пользуется популярностью как у жителей города, так и у гостей.

На выставке можно познакомиться с рисунками Владимира Рыжакова, выполненными пастелью. Художник – большой поклонник сказки "Конек-горбунок", свои рисунки он создавал на протяжении трех десятилетий.

| Фото: пресс-службы ТРО "Единой России" | Фото: пресс-службы ТРО "Единой России"

Андрей Артюхов рассказал, что немало известных художников, таких как Васнецов, Кочергин работали над иллюстрированием сказки, часто переиздавалась и книга с рисунками Владимира Милашевского.

"Каждый художник создает свой образ героев "Конька-горбунка", и, знакомясь с разными работами, мы открываем для себя произведение Петра Ершова по-новому. В 2019 году будем праздновать 185-летие первой публикации сказки, и наши современники продолжают проявлять к ней интерес, создавать по ее мотивам прекрасные работы", - отметил Андрей Артюхов.

Максим Афанасьев выразил уверенность, что экспозиция придется по душе тоболякам и гостям города.

"Безусловно, эта коллекция будет интересна широкому кругу зрителей, а для подрастающего поколения она станет дополнительным стимулом глубже познакомиться с творчеством Петра Ершова", - сказал глава Тобольска.