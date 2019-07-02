В села и деревни Тюменского района должны прийти централизованное водоснабжение и водоотведение

| Фото: портала "Тюмень - наш дом" | Фото: портала "Тюмень - наш дом"

Все населенные пункты Тюменского района должны иметь централизованное водоснабжение и водоотведение. Такое принципиальное стратегическое решение развивать территорию не только Тюмени, но и Тюменского района принято правительством региона.

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, приветствуя участников корпоративной научно-практической конференции молодых специалистов группы компания "Росводоканал", которая 2 июля открылась в Тюмени.

"Мы сейчас разрабатываем проект новой концессии с объемом инвестиций около пяти миллиардов рублей, - сказал он. - Это тоже амбициозный проект, реализация которого в течение не такого уж большого периода времени обеспечит все населенные пункты Тюменского района качественной и надежной услугой. И это для нас очень важно".

Вячеслав Вахрин отметил, что вопросы водоснабжения и водоотведения Тюменского района и других муниципалитетов региона будут решаться на новой основе. "Очень много объектов связано с очисткой сточных вод, - пояснил заместитель губернатора Тюменской области, - и масштабные проекты их очистки уже не работают. Нужны более локальные, современные, мобильные и эффективные сооружения, которые впишутся в тарифные решения. Необходимы новые технологии и их поиск я тоже считаю предметом многостороннего обсуждения всех коллективов и группы компаний "Росводоканала" и молодых специалистов в том числе. В этой работе нет мелочей и для нас это все очень важно".

Заместитель губернатора Тюменской области выразил надежду, что и в этой работе "Тюмень Водоканал" останется надежным партнером правительства региона.

"Мы готовы сотрудничать и через механизм концессии создавать такие объекты, - подчеркнул он. - Таких объектов должно быть создано очень много и при этом нужно выбирать самые современные технологии, которые на сегодняшний день, может быть, даже нуждаются в доработке. "Тюмень Водоканал" успешно выполняет свои инвестиционные программы. В прошлом году это было 200 миллионов рублей. В 2019 году объем инвестиционной программы составляет уже 1 миллиард рублей".

Борис Олейник