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Заготовкой сена и сенажа заняты аграрии Тюменского района

Экономика, 16:05 03 июля 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

277 тонн сена, или 24 % к плану заготовили на 3 июля полеводы АО "Успенское", сообщает администрация Тюменского района.

Всего в районе запасено 5 % этого вида корма, в целом по области – 1 %, а в 2018 году на 1 июля сено еще не заготавливали.

Сенажа в районе заготовлено 7 тыс. 500 тонн из плана 93 тыс. 306 тонн. Наиболее активно запасают сенаж в агрофирме "Луговская", 16 % к плану.

Для проведения кормозаготовительной кампании есть все необходимые материальные ресурсы: нет проблем с топливом, отремонтирована техника. Так, из 29 кормоуборочных комбайнов 28 в исправном состоянии, готовы косилки, грабли и пресс-подборщики.

Аграрии Тюменского района планируют заготовить по 30,5 центнера кормовых единицы на условную голову скота при нормативном показателе 25. Это позволит не только обеспечить животным нормальную зимовку, но и создать переходящий запас кормов.

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# заготовка сена , Тюменский район

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