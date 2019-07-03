Тюменские дети, перенесшие онкологию, поедут на "Игры победителей"

| Фото: пресс-служба Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество» | Фото: пресс-служба Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество»

Шесть детей из Тюменской области, перенесшие онкологические заболевания, отправятся на юбилейные Всемирные игры победителей фонда "Подари жизнь" в Москву с 4 по 7 июля, сообщает пресс-служба Ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество".

Транспортные расходы для ребят и сопровождающих их родителей берет на себя Тюменский благотворительный проект "Ключ к жизни".

"Игры – это отличная реабилитация для детей после тяжелого лечения и пример для тех, кто сейчас борется с этим страшным недугом. Девиз игр "После истории болезни начинается история побед" в полной мере отражает идею мероприятия", – отметил исполнительный директор ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество" Игорь Воробьев.

В соревнованиях в 2018 году приняли участие семь детей Тюменской области. Ребята завоевали золотую и серебряную медали в стрельбе и футболе.

В 2019 году шесть детей из Тюмени, Ялуторовска и Упоровского района примут участие в пяти видах спорта: плавании, легкой атлетике, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки и футболе. Самому младшему участнику команды – Андрею Коровину – 7 лет.

"Для всей нашей семьи "Игры победителей" – большое событие. В этом году Андрей идет в первый класс. Он уже читает и осваивает азы математики. Соревнования станут для сына еще одной маленькой победой", – говорит отец мальчика Алексей Коровин.

Поддержать детей, нуждающихся в лечении и реабилитации, можно, отправив SMS-сообщение на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае вы пожертвуете 200 рублей. Если отправите просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с вашего телефона спишется 100 рублей.