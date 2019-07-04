Конкурс "Цифровой прорыв" объединит лучших специалистов IT-сферы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 специалистов примут участие в региональном очном этапе Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который пройдет в Тюмени 6 и 7 июля. Местом проведения мероприятия станет площадка Финансово-экономического института ТюмГУ, сообщает областной департамент информатизации.

Участниками регионального хакатона станут тюменские разработчики, дизайнеры и программисты. На протяжении 36 часов они будут генерировать решения и разрабатывать прототипы цифровых продуктов, которые решают актуальные задачи в сфере здравоохранения, ЖКХ, образования, государственного управления, транспорта и логистики.

Вместе с участниками на площадке будут присутствовать эксперты — профессионалы в области цифровых технологий, руководители крупных тюменских компаний, стоящих на передовой региональной цифровизации. Среди них представители Центра информационных технологий, департамента ЖКХ, департамента информатизации, Тюменьгортранса, ТюмГУ, компаний Brebens Development, Ростелеком, "Cinit Group", CODDY и других. Всего приглашено 25 экспертов.

Конкурс является одним из флагманских проектов платформы "Россия – страна возможностей" наряду с проектами "Лидеры России", "Я – профессионал", "Мой первый бизнес", "Российская студенческая весна" и проводится в рамках выполнения задач по нацпроекту "Цифровая экономика".