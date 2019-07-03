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Машиниста автогрейдера осудят в Когалыме

Происшествия, 15:55 03 июля 2019

архив СУ СК РФ по ХМАО-Югре | Фото: архив СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Машинист автогрейдера, из-за которого пострадал 8-летний мальчик, предстанет перед судом в Когалыме. Уголовное дело ушло в суд, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

27 марта при уборке снега в жилой зоне машинист автогрейдера, нарушив правила ведения работ, придавил снегом и лопатой автогрейдера 8-летнего мальчика, находившегося вблизи спецтехники. У ребенка диагностировали травмы нижних конечностей. Его здоровью причинен тяжкий вред.

"По версии следствия, машинист действовал в нарушение установленных правил безопасности — не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних лиц и начал работу по расчистке снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения", — сообщили в ведомстве.

Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд.

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# дети , следователи , уголовное дело

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