На выборах в Тюменском районе ожидается высокая конкуренция, считает Иван Квитка

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

41 избирательная кампания по выборам и довыборам 191 депутата пройдет в Тюменской области в Единый день голосования, 8 сентября. Массовые выборы состоятся в Тюменском районе, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

Как рассказал на конференции Тюменского районного местного отделения партии "Единая Россия" член президиума Генсовета партии Иван Квитка, самая высокая конкуренция на выборах ожидается в Тюменском районе.

"Жителям района предстоит избрать 131 депутата в 14 представительных органах местного самоуправления. Региональное отделение партии, муниципальные образования активно участвуют в избирательных кампаниях. Мы должны быть нацелены на общий результат и действовать единой командой", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что в целом в России 8 сентября завершится более 5 тыс. избирательных кампаний. В каждой из них участвуют кандидаты от "Единой России", это более 46 тыс. мандатов.

После конференции Иван Квитка встретился с кандидатами в депутаты представительных органов местного самоуправления. В ходе беседы обсудили подготовку и проведение активной фазы избирательной кампании в районе.

"Важно открыто общаться с людьми, быть честными. После избрания защищать интересы избирателей, работать над реализацией их наказов при взаимодействии с региональным отделением партии, органами исполнительной власти района. Это простые, но главные составляющие успеха", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что все кандидаты, выдвинутые на конференции, сильные, готовы к конкурентной борьбе и честным выборам.