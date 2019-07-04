Сигареты без акцизной марки продавали в ишимском магазине

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Материал проверки, проведенной сотрудниками полиции в магазине "Вишенка" Ишима, где продавали табак без акцизных марок поступил в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, сообщает ведомство.

Установлено, что продавец магазина в отсутствие предпринимателя осуществляла реализацию табачной продукции без акцизных марок Российской Федерации. Данную табачную продукцию она приобрела у неизвестного ей лица.

8 мая постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ишимского судебного района Ишима Тюменской области продавец магазина привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Напоминаем, что действующим законодательством РФ запрещен оборот табачной продукции без специальных (акцизных) марок Российской Федерации.