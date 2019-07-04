Более пятидесяти мастер-классов пройдет на семейном фестивале "Корни"

| Фото: Фестиваль "Корни" во Вконтакте | Фото: Фестиваль "Корни" во Вконтакте

Более 50 мастер-классов подготовлено для участников фестиваля семейных ценностей "Корни", который пройдет в Шабановской роще Омутинского района 20-21 июля.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор Центра культуры и досуга Омутинского района Лариса Левчик.

"К нам приедут мастера из разных уголков Тюменской области и других регионов. Уже известно, что будут мастера из Перми, Югры, национальных автономий региона. Впервые пройдет мастер-класс по изготовлению конфет своими руками от известного тюменского кондитера. Откроются мастерские гончарного производства, берестяная мастерская, художественного оригами, мастерская по плетению лаптей и другие. И все это будет представлено не на современный лад, а по-старинному", - рассказала она.

По словам организаторов фестиваля, его участниками станут мастеровые люди из ремесленных мастерских, которые открыты в сельских домах культуры. В Омутинском районе есть мастерская ковроткачества. На фестиваль будет представлен старинный станок с недотканным ковром.

Фестиваль семейных ценностей "Корни" в Омутинском районе пройдет в третий раз. Проект фестиваля, разработанный сотрудниками культуры, в 2017 году получил грант от конкурса "Моя идея". Его также поддержали районная администрация и депутат облдумы Виктор Рейн. В этот раз финансовую помощь оказала депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова.

Помимо рукоделия, гостей фестиваля "Корня" ждет встреча со специалистами йоги, зумбы и психологами.

"Эти мастер-классы будут проходить на полянах. На певческой поляне мастерство покажут вокальные коллективы из Омутинки, Тюмени и муниципальных районов области, - говорит Лариса Левчик. - На поляне здоровья пройдут несколько лекториев с практиками о том, как вести себя в семье, как сохранить семью, упражнения по дыхательной гимнастике".

| Фото: Фестиваль "Корни" во Вконтакте | Фото: Фестиваль "Корни" во Вконтакте

Участников будут развлекать ходулисты. Для активных участников фестиваля пройдут состязания по футболу и волейболу.

Как сообщили организаторы, в первый день программа рассчитана до трех часов ночи. Вечером будут выступать барды и работать кинотеатр под открытым небом. Детей в 22 часа начнут готовить ко сну воспитатели, которых пригласили из детсадов. Для сна подготовлены палатки. Волонтеры будут охранять сон детей.

Вечером также пройдут фаер-шоу, молодежная дискотека.

"Фестиваль набирает обороты – первый год у нас было 700 человек, в прошлом году более 800 человек. В этот раз надеемся собрать еще больше", - отметила директор Центра культуры и досуга Омутинского района.

| Фото: Фестиваль "Корни" во Вконтакте | Фото: Фестиваль "Корни" во Вконтакте

Примечательно то, что фестиваль "Корни" отличается не только многообразием программы, рассчитанной на разный возраст, но еще и то, что у него есть традиция - празднование дня огурца.

"В День огурца будут конкурсы: кто больше съест огурцов, налепит их на себя и приготовит больше блюд из огурцов. Также пройдет холи-фестиваль, нашей молодежи очень нравится", - поделилась Лариса Левчик.

Анжела Лебедева