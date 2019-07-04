Тюменцы приняли участие в форуме "Производительность 360"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменская делегация приняла участие во II ежегодном федеральном форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде 2 и 3 июля, сообщает региональный департамент труда и занятости.

В делегацию Тюменской области вошли заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, директор департамента труда и занятости населенияНадежда Мазуркевич, директор департамента экономики Ольга Простнева, а также представители регионального центра компетенций в сфере производительности труда, инжиниринга и прототипирования.

Форум "Производительность 360" является ключевой дискуссионной площадкой субъектов Российской Федерации — участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" для обмена опытом, поиска прорывных идей и формирования эффективных решений в области повышения производительности труда. Основная цель форума — аккумулирование и тиражирование лучших практик в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и образование.

В работе пленарной сессии форума приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Национальный проект по повышению производительности труда — ключевой инструмент государства в построении современной экономики. Его главная цель — повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг через изменение производственной культуры. С момента запуска проекта прошел год, нам важно выйти на прямой диалог с бизнесом, получить обратную связь участников, познакомиться с лучшими практиками, наметить дальнейшие шаги для достижения нашей общей цели", — считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

На форуме было отмечено двумя наградами тюменское предприятие — АО "ГМС Нефтемаш" (участник национального проекта), ставшее лидером по темпу роста производительности труда в 2018 году и получившее награду за самое эффективное управление производственными запасами предприятия.

Напомним, что Тюменская область является одним из пилотных субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации национального проекта.

Предприятия Тюменской области — участники национального проекта получают доступ к самым прогрессивным методикам повышения производительности труда и опыту ведущих экспертов страны, которые помогут:

- выявить существующие потери (лишние операции, процессы, запасы, движения, брак, перепроизводство);

- найти резервы производительности (труда, оборудования или материалов);

- вооружить знаниями работников и правильно организовать работу основного ресурса любого предприятия — трудового коллектива.

Также участникам национального проекта предоставляется возможность воспользоваться иными образовательными, организационными и финансовыми мерами государственной поддержки: помощь в выходе на внешние рынки; обучение управленческих кадров; компенсация расходов на переобучение и повышение квалификации работников; возмещение части затрат на развитие лизинга оборудования; льготные займы Фонда развития промышленности под 1 % на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда.

Кроме того, в рамках национального проекта будут реализованы мероприятия, направленные на повышение эффективности службы занятости населения, в том числе посредством внедрения организационных, технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений.