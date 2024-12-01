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Более 24,7 тысячи кубометров снега вывезли с дорог Тобольска за неделю

Общество, 17:34 26 декабря 2024

из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Более 24,7 тыс. куб. м снега вывезли с дорог Тобольска за неделю. Круглосуточно посменно на улицах работают 80 специалистов, задействовано 123 единицы спецтехники, сообщил глава муниципалитета Петр Вагин.

"Труд людей, которые каждый день приводят в порядок наш город, огромен и труден. Спасибо всем, кто в две смены работает, чтобы мы ездили по чистым дорогам, и обеспечивает порядок в Тобольске. Теперь буду раз в неделю рассказывать вам, как потрудились наши дорожники и коммунальщики, и какой объём работы проделали", - анонсировал глава города.

По его словам, в праздничные дни усилят дежурства на городской улично-дорожной сети и тротуарах.

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# ЖКХ , Петр Вагин , Тобольск , уборка снега

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